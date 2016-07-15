Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2016, 03:23 — ИА Регнум. На Камчатке охотоведы, которым не удалось отогнать медведя от села Кавалерское, вынуждены были убить хищника. Причем этот зверь на днях гнался по улицам села за одной из местных жительниц, но, к счастью, женщине удалось скрыться в подъезде жилого дома и она осталась цела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве охраны животного мира.

o-prirode.com Медведь в ярости

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Специалисты отмечают, что в последнее время поступает много жалоб от дачников в крупнейшем районе Камчатки — Елизовском, где расположено подавляющее большинство дач жителей Петропавловска и Елизовского района. Медведей видят в различных дачных сотах. «Накануне были вынуждены застрелить зверя, который бродил возле дач в одном из сотов», — отметили охотоведы, по данным которых, с начала весны на Камчатке отстреляно уже 13 медведей, представляющих опасность для людей.

Сейчас хищники идут в поисках пропитания, за рыбой к рекам и в лес за ягодой, поэтому меняется место их обитания. «Людям, которые живут на дачах, любителям отдыха на природе и сборщикам дикоросов сейчас стоит быть предельно осторожными», — добавили в региональном агентстве охраны животного мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке застрелен медведь, который бросился на группу отдыхающих на берегу реки Пиначево. Людям от нападения медведя удалось спастись — они быстро перебежали реку по подвесному мосту и вызвали помощь.

Напомним, в прошлом году на Камчатке убили более 50 медведей, которые представляли опасность для людей.