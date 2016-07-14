СМИ: При атаке в Ницце погиб гражданин России, ещё один пострадал
Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. По меньшей мере один гражданин России погиб и ещё один пострадал в результате атаки в Ницце. До настоящего времени не установлено местонахождение ещё троих российских граждан из одной туристической группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Официального подтверждения данной информации со стороны французских властей на данный момент не поступало.
Ростуризм в связи с произошедшим в Ницце обратился к гражданам России с рекомендацией не покидать мест проживания без крайней необходимости при нахождении во Франции.
«Ростуризм рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории Франции, соблюдать следующие меры безопасности: проявлять повышенную бдительность, не покидать без крайней необходимости мест проживания, избегать мест большого скопления людей, следовать указаниям местных властей», — приводит ТАСС заявление официального представителя ведомства.
В настоящее время в Ростуризме выясняют, сколько организованных групп российских туристов находится в Ницце и в целом во Франции.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на набережной в Ницце. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией.
По последним данным, жертвами атаки стали не менее 80 человек, ещё более 100 человек пострадали.