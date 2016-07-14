Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. По меньшей мере один гражданин России погиб и ещё один пострадал в результате атаки в Ницце. До настоящего времени не установлено местонахождение ещё троих российских граждан из одной туристической группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Официального подтверждения данной информации со стороны французских властей на данный момент не поступало.

Ростуризм в связи с произошедшим в Ницце обратился к гражданам России с рекомендацией не покидать мест проживания без крайней необходимости при нахождении во Франции.

«Ростуризм рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории Франции, соблюдать следующие меры безопасности: проявлять повышенную бдительность, не покидать без крайней необходимости мест проживания, избегать мест большого скопления людей, следовать указаниям местных властей», — приводит ТАСС заявление официального представителя ведомства.

В настоящее время в Ростуризме выясняют, сколько организованных групп российских туристов находится в Ницце и в целом во Франции.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на набережной в Ницце. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией.

По последним данным, жертвами атаки стали не менее 80 человек, ещё более 100 человек пострадали.