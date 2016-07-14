Москва, 15 июля, 2016, 02:47 — ИА Регнум. При участии российской стороны 14 июля доставлено 23 тонны гуманитарной помощи жителям трёх населённых пунктов в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kirovsk-online.ru Гуманитарная помощь народу Сирии

В частности, в осажденный террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 18 тонн.

Малообеспеченным семьям населённых пунктов Кафер-т-Тун (провинция Хама) и Изра (провинция Деръа) доставлено пять тонн гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы.

Сообщается также, что за минувшие сутки заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 185.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 61.

В ночь на 15июля завершилось действие «режима тишины», который был введён на всей территории Сирии 6 июля в связи с празднованием мусульманского праздника Аид Аль-Фитр.