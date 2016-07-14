Москва, 15 июля, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный бюллетень

За прошедшие сутки российской стороной зафиксировано четыре нарушения перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов населенные пункты Хараста, Джаубар, Арбил и Дума», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима перемирия.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из самодельной артиллерии и миномеётов обстреляли населённые пункты Брайдж-эр-Рих, Ансар и Баш-Кей, а также кварталы Аз-Загра, Халаб-эль-Джалид, Шейх Максуд, Хай-эль-Халидия, Старая Ашхаба, аэропорт Эн-Найраб и высоту 503 в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Джаубар, Хутейта-эль-Джараш и Бахария, в провинции Хомс — Ард-эль-Джабурин и Тейр Маала, а также кварталы Эль-Арман, Эль-Захра, Эорта и Эль-Худары в городе Хомс», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.