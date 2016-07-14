Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Жертвами теракта в Ницце вечером 14 июля, по последним данным, стали около 60 человек. Об этом сообщает телеканал iTele со ссылкой на прокуратуру Ниццы. По сообщениям СМИ, в результате теракта также пострадали не менее 100 человек.

thehz.ru В Ницце проводится спецоперация

Как сообщил официальный представитель МВД Франции Пьер Анри Бранде, в городе проводится спецоперация. «Введён специальный план, который предусмотрен для ситуаций, когда имеются многочисленные жертвы», — отметил представитель ведомства.

В связи с терактом президент Франции Франсуа Олланд возвращается из Авиньона в Париж, где примет участие в работе сформированного кризисного центра МВД, передаёт El Pais.

Сообщается, что президент уже провёл телефонные разговоры с премьер-министром Манюэлем Вальсом и министром внутренних дел Бернаром Казневем. Премьер-министр Мануэль Вальс после разговора срочно вылетел в Ниццу.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на набережной в Ницце. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией.