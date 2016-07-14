Москва, 15 июля, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Двое детей попали под колёса электрички вечером 14 июля на станции «Крюково» в Зеленограде, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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«Электропоезд Клин-Москва в районе станции «Крюково» Ленинградского направления ОЖД сбил двух детей, которые, по предварительным данным, перебегали дорогу перед близко идущим поездом в неустановленном месте». — приводит сообщение пресс-службы агентство «Москва».

Сообщается, что от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, а девочку с множественными травмами доставлена в больницу.

Как передавало ИА REGNUM, по данным ОАО «РЖД», в транспортных происшествиях в зоне движения поездов за 2015 год погибли почти две тысячи человек, ещё около 2,9 тысячи человек пострадали.

Основной причиной гибели людей и получения травм стало несоблюдение правил безопасности вблизи железной дороги. При этом подчёркивается, что большая часть граждан, получивших травмы, находилась в состоянии алкогольного опьянения.