Москва, 15 июля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Администрация платёжной системы Qiwi намерена скорректировать информацию на своём веб-сайте в соответствии с требованиями, выдвинутыми Роскомнадзором. Об этом сообщили «Газете.ru» представители компании.

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«Специалисты компании корректируют указанную информацию на веб-сайтах в соответствии с требованиями Роскомназдора. Компания намерена выполнить предписание в указанный срок», — заявили в компании.

Отметим, что в настоящее время сайт Qiwi работает в штатном режиме. В компании отметили, что сообщения о блокировке не влияют на пользователей и их электронные кошельки.

Как передавало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 июля сообщила о внесении в реестр запрещённой информации сайтов платежных систем Qiwi и Skrill по причине того, что на них постоянно размещались ссылка на онлайн-казино.

При этом, как было заявлено, сами эти платежные системы предоставляли пользователям возможность вносить электронные платежи для участия в азартных играх.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России онлайн-казино запрещены. Теперь у Qiwi и Skrill есть три дня, чтобы удалить все указанные ссылки, в противном случае сайты будут заблокированы.