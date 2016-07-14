Рим, 15 июля, 2016, 01:06 — ИА Регнум.

acunn.com Абсолютная беднота

ИСТАТ, Итальянский национальный институт статистики, опубликовал доклад о качестве жизни в стране. Согласно докладу, в 2015 году количество семей в Италии, которые живут в условиях абсолютной бедности, составило 1 миллион и 582 тысячи, количество бедных людей, проживающий в одиночку, — 4 миллиона и 598 тысяч человек (наибольшее количество с 2005 года).

Показатель абсолютной бедности остается стабильным в течение последних трех лет для семей; растет, однако, среди людей, проживающих в одиночку (7,6% от всего проживающего населения в 2015 году, 6,8% в 2014 году и 7,3% в 2013 году). В докладе подчеркивается, что за чертой бедности живут многодетные семьи, особенно семьи иностранцев. Так, среди семей из 4 человек количество тех, кто живет бедно, возросло с 6,7% в 2014 году до 9,5% в 2015-м, в семьях с двумя детьми — от 5,9% до 8,6%, а среди семей, состоящих только из иностранцев, — от 23,4 до 28,3%. На севере страны бедных людей больше, чем на юге. Признаки ухудшения экономического положения у людей также регистрируются среди семей, проживающих в черте крупных городов, а также среди людей в возрасте от 45 до 54 лет.

Как сообщает итальянская ассоциация по защите прав потребителей (ADOC), 70% заработков итальянских семей уходит на товары первой необходимости (продукты, свет, газ, страховки машин, абонемент на общественный транспорт, ипотека).

«Мы считаем, что важно проанализировать взаимосвязь между доходами семей и расходами на товары первой необходимости, вопрос не только стоимости, но и фактического веса этих расходов на доходы, — заявил Ламберто Сантини, президент Ассоциации по защите прав потребителей на официальном сайте организации, комментируя даты отчета ИСТАТ. — На самом деле, расходы итальянских семей ниже на 6,9% по Европе в целом, речь идет о заработках. Итальянская семья, в которой работают оба родителя, получает за вычетом налогов в среднем 2490 евро в месяц, на 25% меньше, чем в подобной семье в остальной части Европы, где средний доход составляет 3119 евро в месяц. Каждый потраченный евро в итальянской семье стоит гораздо больше, чем в Германии или во Франции. Таким образом, мы можем объяснить, по крайней мере, частично, дорогую стоимость жизни. Необходимо не только снизить стоимость электроэнергии, аренды и ипотеки, необходимо создавать рабочие места и вводить больше налоговых вычетов для населения».