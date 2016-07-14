Москва, 15 июля, 2016, 01:05 — ИА Регнум. «Столь масштабное культурное мероприятие, несомненно, способствует духовному единению славянских народов, укреплению доверия и взаимопонимания между ними. Его значение для развития международного гуманитарного сотрудничества трудно переоценить. И конечно, особую ценность имеют усилия организаторов фестиваля по поддержке одарённой молодежи, которая делает первые шаги в мире большого искусства», — сказано в приветствии участникам Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», направленном 14 июля президентом России Владимиром Путиным.

belarus2.by Славянский Базар

Российский лидер отметил: «Вот уже двадцать пятый раз древний Витебск радушно встречает талантливых артистов, музыкантов и исполнителей из разных стран, становится центром творчества и дружеского общения».

В свою очередь Александр Лукашенко, выступая 14 июля на торжественном открытии XXV международного фестиваля искусств, отметил, что «Славянский базар в Витебске» является площадкой мира и добра «и в нем, как в зеркале, отражается каждый этап становления молодого государства».

«Этот праздник воплощает наше духовное богатство. Открытость и интерес к культуре разных народов. Недаром мы объединились когда-то — три братские страны — Белоруссия, Россия и Украина. Мы стали ядром этого фестиваля и на протяжении этих лет с разным успехом, если откровенно говорить, демонстрируем это культурное единство», — сказал руководитель постсоветской республики.

«В наших государствах особое значение придается развитию национального искусства, бережно сохраняются традиции и творческие достижения предшественников. Поэтому мы по праву можем заявить, что эти три страны — Белоруссия, Россия и Украина — цитадель традиционной культуры», — констатировал Лукашенко.

Он также напомнил, что два десятилетия назад фестиваль «Славянский базар» хотели проводить в разных странах, что могло, по мнению Лукашенко, привести к потере аутентичности мероприятия. Он отметил: «Тогда мне пришлось серьезно заняться «Славянским базаром» и добавить слово «в Витебске», потому что большие умники хотели его прикарманить, сделать чисто коммерческим. Все хотели зарабатывать деньги. А фестиваля не было бы».

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Славянский базар» был учреждён в 1992 году и задумывался как «международный конкурс молодых исполнителей популярной песни». По решению Александра Лукашенко фестиваль проводится в Витебске. С 1995 года он именуется «международным фестивалем искусств».