Москва, 15 июля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, позволяющий переносить дату празднования Дня города. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба столичной мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

fullhdwpp.com День города

Поправки в городской закон от 2004 года «О праздниках города Москвы» 13 июля приняла в окончательном чтении Мосгордума. В новой редакции законодательства предусмотрена возможность празднования Дня города либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

Как заявил на заседании глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, законодательная инициатива призвана перенести празднование с даты, на которую в 2016 году приходится день памяти жертв теракта в Беслане. Поправки позволят жителям и гостям столицы сохранить возможность чтить память погибших в террористических актах, пояснил он.

Законопроект был внесён в столичный парламент Сергеем Собяниным в первоочередном порядке 11 июля 2016 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM , 13 июля депутаты Мосгордумы на внеочередном заседании в окончательном чтении приняли закон города Москвы «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 «О праздниках города Москвы», согласно которому предлагается праздновать День города в Москве либо в первую, либо во вторую субботу сентября.