Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии в районе Маньян города Ницца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, грузовик протаранил группу людей на морском променаде. Затем раздались выстрелы.

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Очевидцы не могут уточнить, стреляли по грузовику или из грузовика. После выстрелов на набережной началась паника. Как сообщили очевидцы в телефонном интервью ИА REGNUM, есть погибшие. Французское телевидение сообщает, что погибли около 30 человек и более 10 пострадали.