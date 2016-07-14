МВФ учтёт долг Украины перед РФ при выделении следующего транша кредита
Вашингтон, 15 июля, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Международный валютный фонд учтёт долг Украины перед Россией при обсуждении выделения Киеву третьего транша кредита, сообщил 14 июля представитель МВФ Джерри Райс.
«По поводу долга, нет новых материалов по данному вопросу, но это будет один из аспектов дискуссии в рамках решения совета», — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Москва купила украинские долговые обязательства (евробонды) на сумму $3 млрд. В феврале 2014 года на Украине был совершён государственный переворот, после чего началась гражданская война.
Долг в размере $3 млрд долларов (плюс проценты — $75 млн) Украина должна была погасить до 31 декабря 2015 года, однако допустила технический дефолт. При этом правительство Украины в декабре 2015 ввело мораторий до середины 2016 года на погашение долга, а затем президент Пётр Порошенко подписал закон об установлении бессрочного моратория.
Следует отметить, что МВФ подтвердил официальный статус украинского долга перед Россией, а следовательно, в соответствии с правилами МВФ, он не может быть реструктурирован на тех же условиях, что и долг перед частными кредиторами, чего добивался Киев. Долговой спор в настоящее время рассматривается в Высоком суде Лондона.
Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш был на сумму $1,7 млрд выделен в августе. В 2016 году украинские власти рассчитывали получить от МВФ порядка $6 млрд кредитных средств, однако предоставление третьего транша до сих пор задерживается в связи с политическим кризисом в стране.