Вашингтон, 15 июля, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Международный валютный фонд учтёт долг Украины перед Россией при обсуждении выделения Киеву третьего транша кредита, сообщил 14 июля представитель МВФ Джерри Райс.

«Сборщики податей» Маринус ван Реймерсвале 1490-1567.

«По поводу долга, нет новых материалов по данному вопросу, но это будет один из аспектов дискуссии в рамках решения совета», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Москва купила украинские долговые обязательства (евробонды) на сумму $3 млрд. В феврале 2014 года на Украине был совершён государственный переворот, после чего началась гражданская война.

Долг в размере $3 млрд долларов (плюс проценты — $75 млн) Украина должна была погасить до 31 декабря 2015 года, однако допустила технический дефолт. При этом правительство Украины в декабре 2015 ввело мораторий до середины 2016 года на погашение долга, а затем президент Пётр Порошенко подписал закон об установлении бессрочного моратория.

Следует отметить, что МВФ подтвердил официальный статус украинского долга перед Россией, а следовательно, в соответствии с правилами МВФ, он не может быть реструктурирован на тех же условиях, что и долг перед частными кредиторами, чего добивался Киев. Долговой спор в настоящее время рассматривается в Высоком суде Лондона.

Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш был на сумму $1,7 млрд выделен в августе. В 2016 году украинские власти рассчитывали получить от МВФ порядка $6 млрд кредитных средств, однако предоставление третьего транша до сих пор задерживается в связи с политическим кризисом в стране.