Минск, 15 июля, 2016, 00:09 — ИА Регнум. «Обвинения Белоруссии в том, что граждане других стран едут в Евросоюз, причём даже к своим родственникам, безосновательны. Граждане России, Грузии въезжают в Белоруссию легально, пользуясь возможностями безвизового режима. Причины, по которым они уезжают из своих стран и стремятся въехать в ЕС — важны, но для нас гораздо важнее то, что по ходу транзита всё происходит законно», — заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Госпогранкомитета Белоруссии Александр Тищенко.

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«С Российской Федерацией у нас нет ни пограничного контроля, ни проверки документов — есть лишь правила пребывания», — напомнил Тищенко.

Численность находящихся в Бресте чеченцев пресс-секретарь ГПК рекомендовал уточнить у авторов статей, указывающих такие сведения. По его словам, пограничное ведомство соответствующей информацией не располагает, визуально отличить чеченцев от представителей других народов Кавказа не так уж просто и национальность граждан РФ, выезжающих в Евросоюз, ГПК Белоруссии не интересует. Он не исключил, что информация об этническом составе выезжающих в ЕС может быть в МВД, отметив: «У нас учёт ведётся по миграционным картам».

«Разве в паспорте гражданина РФ есть графа национальность?», — задал резонный вопрос Тищенко. По его мнению, авторы публикаций о «сбежавших от режима Кадырова», даже если бы смогли установить этническую принадлежность тысяч фигурантов своих публикацией, едва ли имели возможность удостовериться в том, что все они прибыли в Брест именно из Чечни или даже с Кавказа.

«Ведь может быть так, что человек родился в Чечне, 25 лет прожил в Москве и по какой-то причине решил уехать в Евросоюз? Мы вполне допускаем такой вариант. Но для нас нет чеченцев или осетин, дагестанцев, грузин или других национальностей — есть граждане России, Грузии, других стран», — сказал Тищенко.

«Направляясь в Евросоюз, они стремятся действовать легальным путём, — подчеркнул пресс-секретарь ГПК. — В данной ситуации вообще не может идти речи о незаконной миграции».

По словам Тищенко, можно говорить о сотнях или даже большем количестве граждан других стран, которые пытаются въехать в ЕС через белорусско-польскую границу. Однако ГПК располагает информацией об этнической принадлежности и месте жительства (регистрации) только тех, кто был пойман при попытке нелегального пересечения государственной границы — данные сведения устанавливаются при дознании задержанных. Таковых «единицы», отметил представитель белорусского ведомства, и совсем редкое явление — попытки нелегального перехода границы семьями.

Как правило, на противозаконные действия решаются одиночки, которым неоднократно (15−20 раз) было отказано во въезде на территорию стран ЕС, сообщил Тищенко. Основная же масса мигрантов представлена семьями, которые выкупают билеты в одном-двух вагонах поезда, следующим в польский Тересполь. То есть не может идти речи ни о каком «поезде чеченцев», скупке ими билетов на приграничную электричку, отметил представитель ГПК.

Властям Белоруссии удалось достичь понимания со следующими в ЕС представителями кавказских народов, чтобы они не доставляли дискомфорта гражданам других государств, желающим попасть в Польшу с туристическими или иными целями. Тищенко неоднократно бывал в Бресте, непосредственно знаком с ситуацией и уверен, что диаспоры играют большую позитивную роль в поддержке соплеменников, прибывших в приграничный город с целью выезда в Евросоюз.

«Мы изучали ситуацию даже с немецкими корреспондентами, — отметил Тищенко, назвав несколько авторитетных германских изданий. — Схема передвижения поезда отработана годами — вплоть до того, что конкретные вагоны польские пограничники досматривают отдельно».

Пресс-секретарь ГПК заявил, что ни на режиме работы пограничной службы, ни на криминальном фоне наличие значительного количества кавказцев, желающих выехать в Евросоюз, не сказывается. «Приехав в Брест, вы не увидите таких явлений. Пребывание данных граждан не создаёт проблем, ситуация спокойная. Ничего напоминающего проблемы ЕС с нелегальными мигрантами в Бресте нет, — констатировал он. — Ни конфликтных ситуаций, ни криминогенных проявлений, ни асоциальных явлений нет. На улицах не ночуют, не грабят, не насилуют».

«Избрана сугубо легальная схема миграции на основе международных норм. Люди действуют легально. Массовых «забегов» вне пунктов пропуска нет», — констатировал пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства.

«Задача белорусской пограничной службы заключается не в проверке наличия «шенгенских» виз у выезжающих, а в наличии легальных оснований на въезд на территорию Республики Беларусь, — подчеркнул он. — Отсутствие визы не является основанием для того, чтобы не выпустить гражданина из Белоруссии. Мы предупреждаем граждан, не имеющих «шенгенских» виз, о необходимости иметь визу для въезда на территорию страны ЕС. Как правило, они знают об этом, но предпринимают попытки въезда в Польшу для того, чтобы просить убежища. Принцип отбора тех, кто имеет основания для предоставления убежища или отказа во въезде — исключительная компетенция властей Польши».

Тищенко отверг утверждения в ряде зарубежных публикаций о том, что в Белоруссии созданы условия для коррупционных преступлений с участием пограничников. Такие условия на белорусской территории отсутствуют, уверен он.

«Не мы определяем, получать гражданину статус беженца в ЕС или нет. Мы не имеем права не выпустить его из страны. У гражданина России любой национальности есть право выехать и у нас нет оснований его не выпускать — кроме как в случае совершения им правонарушения или нахождения в розыске, что является крайне редким случаем. Если же он прибыл легально и с документами у него всё в порядке — его полное право выехать за границу. Как только гражданин пересекает границу и въезжает в ЕС — он попадает под другую юрисдикцию, и там уже возникают отношения: можно ему предоставить статус беженца или нельзя, усмотреть в его биографии что-либо или не усмотреть», — обратил внимание представитель белорусского погранведомства.

После разъяснений пресс-секретаря ГПК Белоруссии осталось много вопросов, которые к его ведомству не имеют отношения. Симптоматично: публикации на тему берущих от «режима Кадырова» чеченцах в Евросоюз и их лишениях на белорусско-польской границе появляются тогда, когда Германия предъявляет претензии польским партнёрам по факту массового исхода в свою страну лиц, получивших разрешение на въезд в Польшу. При этом германская полиция детализирует «выходцев из Северного Кавказа», а германская пресса, годами не проявлявшая интереса к исходу чеченцев в Германию, вдруг заинтересовалась конкретной этнической группой мигрантов.

Данной темой также озабочены пропагандисты с радиостанций, финансируемых из США. «Радио Свобода» и «Радио «Свободная Европа» не жалеют красок для описания тягот и лишений прибывших в Белоруссию чеченцев, ужасов правления Рамзана Кадырова и всесилия подчинённых ему спецслужб.

Возможно, имеет место попытка перевести тень с польского на белорусский плетень. Ведь именно польские власти признают беженцами тех, кто не задерживается в польских центрах размещения мигрантов и, оформив документы или просто сбегая, мигрирует на Запад.

Польша не готова нести ответственность за вклад в пополнение «грузинской мафии», «чеченской мафии» и прочих этнических группировок в Западной Европе. Да и западноевропейская публика, травмированная гипертрофированной «толерантностью», пока ещё не склонна к выпячиванию этнической компоненты в организованной преступности, подпитываемой нелегальной миграцией и вполне легальным потоком «политбеженцев», получивших соответствующий статус благодаря догмату «российской угрозы».

Далеко не все выходцы из Кавказа, правдами и неправдами осевшие в ЕС, пополняют этнические преступные группировки. Но даже те из них, кто действительно обоснованно получил защиту и поддержку Евросоюза, обременяют бюджеты стран Старой Европы, усиливают давление на рынок труда, что не может не нервировать среднестатистического обывателя — английского, французского, немецкого, итальянского. Кто в этом виноват и что делать — вопрос решённый: виноват Путин, следует наказать Россию.