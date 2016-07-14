София, 15 июля, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Болгарии Даниел Митов считает необходимым расширить рамки диалога между Россией и НАТО, чтобы понять, какой культурный код защищает Россия. Об этом он заявил 14 июля в ходе публичной дискуссии на тему «Результаты саммита НАТО», организованной Атлантическим клубом в Софии.

Стоит над горою Алёша. Пловдив, Болгария

«На сегодняшний день мы ведём диалог с Россией на двух уровнях. Первый является чисто оперативным — военный уровень, который обеспечивает коммуникацию, связанную с избежанием каких бы то ни было военных инцидентов. Второй уровень — это диалог в отношении определённых конфликтных зон», — приводит слова Митова болгарский портал News.bg.

По мнению министра, то, чего НАТО не делает, но на чём следовало бы сосредоточить внимание в диалоге с Россией, это вопрос о том, какой культурный код она защищает и в чём его несовместимость с ценностями, провозглашаемыми Западом.

«Я бы попросил дешифровать этот культурный код, чтобы увидеть, что именно защищает Россия. В чём этот культурный код несовместим с европейским и евроатлантическим кодом? Наш набор ценностей прозрачен и известен всему миру. Мы хотим знать, что стоит с другой стороны и каким представляет себе мир Россия», — заявил Митов.

По его словам, когда будут получены ответы на эти вопросы, станет понятно, какое общество хочет построить Россия. При этом со своей стороны глава МИД Болгарии высказал мнение, что всё может оказаться лишь «разговорами, которыми Россия хочет оправдывает определённые действия», сообщает издание.

Как передавало ИА REGNUM, в марте этого года Даниел Митов опубликовал статью под названием «Болгарская память и история не нуждаются в регулировщике», в которой выразил свой взгляд на историю отношений между двумя странами. В частности, министр напомнил о вкладе Болгарии в «обогащение русской духовности».

«Как русский народ помогал болгарскому завоёвывать политическую свободу в конце XIX века, так столетиями ранее наш народ ознакомил русский с достоинствами православия и славянской письменности. Не требуется особого научного анализа, чтобы признать болгарский вклад в обогащение русской духовности — от лингвистики до богословия», — указал Митов.

При этом он подчеркнул, что «исторический опыт никогда не приходит один, обычно он сопровождается и достоинством». «Именно достоинство побуждает нас уточнить, что болгарский народ хорошо помнит как русские освободительные войска в 1877—1878 годах, так и советскую оккупацию в 1944 году», — заявил болгарский министр, отметив, что «такой широкий диапазон «контактов» дополнительно насыщает нюансами глубину болгаро-российских отношений, как и ракурсы, в которых их можно рассматривать».

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