Москва, 14 июля, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Сообщается, что Лавров и Штайнмайер обсудили актуальные аспекты продвижения процесса выполнения Минских соглашений, в том числе необходимость синхронизации шагов по политическому урегулированию внутриукраинского конфликта с решением вопросов безопасности.

Также обсуждалась возможность проведения очередной встречи в «нормандском формате». Лавров подчеркнул, что встреча должна быть тщательно подготовлена и состоится только в том случае, если Киев готов конструктивно в согласовании шагов по выполнению Минских соглашений.

Напомним, украинские власти последовательно отказываются выполнять Минские соглашения. Киев раз за разом пытается решить конфликт в Донбассе силой, но каждый раз терпит военное поражение.