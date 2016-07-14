Деревня Дворики, Владимирская область, 14 июля, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Модератор встречи полпред Совета ИРИ Сергей Плуготаренко призвал участников смены доказать, что Россия — IT-держава, а высокие технологии — это ее национальная гордость.

территориясмыслов.рф Участники «Территории смыслов»

Участие в дискуссии приняли директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов; вице-президент, руководитель Лаборатории инноваций Публичного Акционерного Общества (ПАО) «Сбербанк» Валентин Морозов; директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Борис Глазков и директор Регионального общественного центра интернета технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Позднее в этот день состоялась встреча участников третьей смены с Генеральным директором группы компаний InfoWatch Натальей Касперской и Генеральным директором «Ашманов и партнеры» Игорем Ашмановым. Эксперты отметили, что все создаваемые сервисы услуг IT-сферы должны быть удобны, просты и призваны облегчать жизнь граждан.

«На данный момент идёт бесконтрольное использование личных данных граждан РФ. Здесь, очевидно, необходимо навести порядок!», — отметила Наталья Касперская.

Образовательная программа дня продолжилась серией профильных семинаров, на которых экспертное сообщество Института развития Интернета посвятило айтишников в тонкости «четвертой промышленной революции», делясь механизмами ускорения интернетизации промышленного производства, познакомило молодых специалистов с инструментами Интернет-маркетинга и современными технологиями IT-образования.

Директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком», эксперт ИРИ Борис Глазков в разговоре о технологиях, лежащих в основе производственного процесса будущего, отметил, что «мир сегодня движется в сторону киберфизической системы», в которой особое внимание следует уделить кибербезопасности. По мнению эксперта, именно над повышением уровня кибербезопасности необходимо сосредоточиться в ближайшее время.

Директор по распространению технологий компании «Яндекс», член программного комитета ИРИ Григорий Бакунов, развивая тему «Интернет-вещей», направленную на потребителя», отметил, что «нам хватает инженерного гения, но мы не умеем продавать».

Современные подходы к образованию изучали на встрече преподавателей в области информационных технологий с ректором Университета «Иннополис», экспертом ИРИ Александром Тормасовым и директором Департамента исследований и образования Mail.ru Group Дмитрием Волошиным. Гости были едины во мнении, что в настоящее время меняется парадигма обучения: с образования «контентного», в котором сам контент создается лично педагогом, на «проектный» подход в образовательной системе, благодаря чему обучающий материал будут создавать сами учащиеся.

Кроме того, в этот день эксперты ИРИ делились с участниками навыками продвижения проектов в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр».

Курирует форум «Территория смыслов на Клязьме» Управления Президента РФ по внутренней политике.

Профильные партнёры смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT» — Институт Развития Интернета (ИРИ) (совместно с которым была разработана образовательная программа смены), РАЭК, РОЦИТ, Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) и «Сбербанк-Технологии».