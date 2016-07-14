Москва, 14 июля, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Заместители министров иностранных дел России и Турции — Алексей Мешков и Али Кемаль Айдын провели в Москве консультацию по вопросу постепенного восстановления комплекса российско-турецкого сотрудничества, в том числе возобновление политического диалога, активизацию торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM

Мешков и Айдын уделили особое внимание вопросам, связанным с созданием необходимых условий для посещения Турции российскими туристами. «При сохраняющемся в этой стране высоком уровне террористической угрозы безусловным приоритетом для России в этой сфере является обеспечение безопасности пребывания там наших граждан», — сказано в сообщении МИД РФ.

Напомним, после того, как в Кремле решили, что Турция принесла извинения за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-25 в небе над Сирией, была заявлено о возобновлении российско-турецких отношений на докризисном уровне.

Президент России Владимир Путин поручил правительству отменить все ограничения, касающиеся сферы туризма. Запрет на отправку российских туристов в Турцию был снят. Однако, до сих пор не восстановлена чартерные рейсы в Турцию. Правительство РФ указывает, что турецкая сторона должна дать гарантии безопасности российских туристов в турецких воздушных гаванях.