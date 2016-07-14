Великий Новгород, 14 июля, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Певица Эдита Пьеха вошла в списки кандидатов в Новгородскую областную думу шестого созыва от партии «Справедливая Россия». Как сообщают «Вести — Великий Новгород», она баллотируется в региональный парламент во главе региональной группы по округу №4, охватывающему юго-западную часть Великого Новгорода (улицу Псковская) и ряд его пригородов (посёлки Панковка, Сырково и Григорово, Ермолинское, Ракомское и Тёсово-Нетыльское сельские поселения).

edyta.ru Эдита Пьеха. 1970-е

Общеобластную часть списка партии по выборам в Новгородскую облдуму возглавил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По словам новгородского руководителя партии Алексея Афанасьева, кандидаты от «Справедливой России» в областной парламент выдвинуты по всем 16 одномандатным округам и во всех 16 региональных группах.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, Эдита Пьеха выдвинута на выборы от «Справедливой России» не только в Новгородской, но и в Нижегородской области. Согласно спискам, опубликованным на официальном сайте партии, в Законодательное собрание Нижегородской области 78-летняя народная артистка СССР выдвинута в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №15, а также в региональной группе №17.