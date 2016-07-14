Санкт-Петербург, 14 июля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Государственный контракт с генеральным подрядчиком о строительстве стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, необходимого для ЧМ-2018, может быть расторгнут в ближайшее время. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 14 июля, компания «Инжтрансстрой Спб» заявила, что заказчик в лице городской администрации делает все, чтобы сорвать сроки завершения строительства стадиона.

Футбольное поле

Генподрядчик направил губернатору Георгию Полтавченко информацию о приостановке строительства. Между тем, в Смольном сообщили, что строительство продолжается, а письма «Инжтрансстроя» чиновники тщательно изучат. Теперь, по данным источника «Р-Спорт», контракт якобы могут и вовсе разорвать.

Гендиректор «Инжтрансстрой-СПб» Виталий Лазуткин подтвердил агенству эту информацию и заявил, что компания «настроена конструктивно» на устранение препятствий в отношениях со Смольным. «Просто есть несколько пунктов, которые заказчик ставит в ультимативной форме, а мы не можем их принять. Действительно, заказчик нас официально уведомил о возможности расторжения контракта, но мы считаем, что это элемент давления. Надеемся, что разум возобладает и мы сможем работать дальше на благо объекту», — цитирует Лазуткина «Р-Спорт». Он также считает, что вчерашняя забастовка рабочих на стадионе тоже является элементом давления на компанию.

Напомним, новый стадион строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Его строительство приурочено к предстоящему Кубку конфедераций — 2017 (должен пройти с 17 июня по 2 июля) и чемпионату мира по футболу в 2018 году. Несколько дней назад вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что объект готов на 85%, пробный матч пройдет до конца сентября, при этом город не намерен более увеличивать сумму выплат подрядчику. На данный момент стоимость стадиона достигла 39,2 млрд рублей.