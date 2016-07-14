Санкт-Петербург, 14 июля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Рост доходов петербургского бюджета за шесть месяцев 2016 года cоставил более 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Как сообщает сегодня, 14 июля, корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оркестр в Нижнем парке Петергофа

Он также сообщил, что малый бизнес перечислил на 15% больше налогов, чем в прошлом году, налоговые поступления по акцизам выросли на 10%. «По итогам первого полугодия план по доходам выполнен на 50,1%. Это позволяет говорить о том, что все социальные обязательства, в том числе по «майским указам» президента, город выполнит», — подчеркнул Полтавченко.

Заметим, в 2015 году доля петербургских предприятий в государственном заказе выросла почти в шесть раз, в два раза увеличилось количество вводимых в строй офисных помещений. «Самое главное — не сбавлять набранный темп», — сказал Георгий Полтавченко.

Полномочный представитель президента в СЗФО Владимир Булавин назвал меры, предпринятые городом по преодолению кризиса, «своевременными и результативными». Он отметил, что в конце прошлого года индекс промышленного производства в Петербурге прекратил падать.

«А с января 2016 года по этому показателю фиксируется устойчивый рост. За январь-май значение индекса промышленного производства в Петербурге к аналогичному периоду прошлого года составило 102,2%», — сказал он.