Киншаса, 14 июля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Глава миссии ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) сомневается, что африканская страна сможет провести запланированные на ноябрь президентские выборы, передает ABC News.

GovernmentZA Джозеф Кабила

На пресс-конференции в Киншасе Маман Сидику рассказал, что даже частичная проверка списка избирателей в рамках подготовки к голосованию займет минимум девять месяцев. Это означает, что выборы не удасться провести до следующего года.

Тем временем в ДРК растет политическая напряженность. Оппозиция жалуется на то, что президент Жозеф Кабила нарочно затягивает с голосованием, чтобы остаться у власти после истечения срока его полномочий.

В соответствии с конституцией страны Кабила не может баллотироваться на третий срок.

До сих пор в ДРК никогда не было мирной передачи власти.