Москва, 14 июля, 2016, 22:57 — ИА Регнум. За движение по трассам регионального и межмуниципального значения с транс­портных средств (ТС), имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, предлагается взимать плату. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Краснодарского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель большегруза

Сейчас для таких ТС предусмотрен размер платы 3,73 руб за 1 км пройденного пути в счет возмещения вреда в счет возмещения вреда, причиненного ими дорогам федерального значения. Эта плата подлежит ежегодной индексации в соответст­вии с фактическим изменением индекса потребительских цен.

Как отмечают авторы законопроекта, для экономии расходов грузоперевозчиков и ухода от оплаты в счет возмещения вреда за проезд по автомобильным дорогам федерального значе­ния большегрузы объезжают трассы федерального значения по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. «Это при­водит к интенсивному разрушению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и требует значительного до­полнительного финансирования из региональных бюджетов на их восстанов­ление и приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние», — считают краснодарские депутаты.

В связи с этим законопроект создает правовые основания для формирования систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого ТС, имеющими разрешенную макси­мальную массу свыше 12 тонн, при движении по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Документ предусматривает, что дополнительные финансовые средства будут поступать в дорожные фонды субъектов РФ по нормативу 100%. По оценке краснодарских депутатов, принятие законопроекта не приведет к увеличе­нию платы за проезд большегрузов от пункта отправления к пункту назначения.