Братислава, 14 июля, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Болгария и Словакия заключили Меморандум о взаимопонимании по созданию газопровода Eastring. Подписи под документом 13 июля в Братиславе поставили госсекретарь министерства энергетики Болгарии Жечо Станков и министр экономики Словакии Петер Жига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

neftegaz.ru Газопровод Eastring

Как передаёт пресс-служба Министерства энергетики Болгарии, в меморандуме София и Братислава выражают намерение координировать свою работу по подготовке к реализации проекта, в том числе ведению переговоров и заключению соглашений с заинтересованными сторонами.

«Министерства будут координировать усилия в сотрудничестве с соответствующими национальными регулирующими органами и Европейской комиссией по всем аспектам проекта. Предполагается создание рабочей группы на высоком уровне, в том числе с участием газовых операторов, которые будут работать по проект», — говорится в сообщении.

Продвигаемый Словакией газопровод Eastring, идея строительства которого впервые была озвучена в ноябре 2014 года, призван соединить северную и южную газотранспортные системы в Европе. Протяжённость газопровода может составить от 744 до 1015 километров в зависимости от избранного варианта трассы. Его мощность должна составить 20 млрд кубометров в год на первом этапе, а затем её планируется довести до 40 млрд кубометров в год.

Источником сырья для будущего газопровода, как заявлялось, могут стать Россия, Азербайджан, Иран, Ирак, Кипр, а также страны Западной Европы. Проект предусматривает возможность прокачки топлива в обоих направлениях и осуществления реверсных поставок сырья.

В июне 2015 года на встрече премьер-министров России и Словакии Дмитрия Медведева и Роберта Фицо в Москве было озвучено предложение словацкой стороны о подключении Eastring к российскому проекту газопровода «Турецкий поток».

Суть словацкого проекта состоит в том, чтобы соединить западную точку ГТС Украины (Вельке-Капушаны) и румыно-болгарскую транзитную линию, привязав её к «Турецкому потоку». Таким образом, российский газ может пойти по «Турецкому потоку», а затем от территории Турции по Eastring через Болгарию, Румынию, Венгрию и дойти до Словакии, где примкнёт к уже существующей ГТС, выходящей с территории Украины. Дмитрий Медведев тогда заявил, что российская сторона готова рассмотреть данный вариант.

В ноябре 2015 года стало известно, что газопровод Eastring был включён в число трёх проектов газопроводов из Юго-Восточной в Центральную Европу, определённых ЕС в качестве приоритетных.