Путин и Лавров встречаются с Керри в Кремле
Москва, 14 июля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. В Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА REGNUM
Начало встречи пришлось перенести из-за того, что Керри опоздал с прибытием в Москву. В российскую столицу он прибыл из Парижа, где принимал участие в праздновании Дня взятия Бастилии.
Это уже четвертый официальный визит Керри в Россию с мая 2015 года
Стороны обсуждают весь спектр международной повестки дня.