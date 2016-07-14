Москва, 14 июля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. В Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

Начало встречи пришлось перенести из-за того, что Керри опоздал с прибытием в Москву. В российскую столицу он прибыл из Парижа, где принимал участие в праздновании Дня взятия Бастилии.

Это уже четвертый официальный визит Керри в Россию с мая 2015 года

Стороны обсуждают весь спектр международной повестки дня.