Москва, 14 июля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в реестр запрещенной информации сайты платежных систем Qiwi и Skrill из-за того, что на этих сайтах постоянно размещались ссылка на онлайн-казино. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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Сообщается, что на некоторых страницах сайтов платежных систем Qiwi и Skrill были обнаружены ссылки на онлайн-казино. При этом сами эти платежные системы предоставляли пользователям возможность вносить электронные платежи для участия в азартных играх.

В Роскомнадзоре напомнили, что России онлайн-казино запрещены. Теперь у Qiwi и Skrill есть три дня, чтобы удалить все ссылки на онлайн-казино, иначе сайты будут заблокированы.