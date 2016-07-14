Ижевск, 14 июля, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии за июнь сократилась на 74,8% или 44,6 млн рублей. По состоянию на 1 июля, долги по зарплате составили 14,9 млн рублей в отношении 549 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Рабочие

Наибольший объем задолженности приходится на предприятия строительной отрасли — 12,9 млн рублей. Средства не получили 475 сотрудников организаций. Таким образом, средний объем невыплаченной зарплаты на одного строителя составляет 27,3 тыс. рублей. Отметим, что в течение месяца долг строительных организаций перед работниками вырос на 1,2 млн рублей.

Кроме того, задолженность, начиная с июня, наблюдается у образовательных учреждений республики в отношении 74 сотрудников. Долги составляют 1,9 млн рублей. Средний объем неполученных средств составляет 26,4 тыс. рублей.

Полностью оплатили просроченную задолженность по заработной плате предприятия обрабатывающего производства.

Напомним, по состоянию на 1 января 2016 года, долги по зарплате в республике составляли 52,9 млн рублей. С начала года задолженность сократилась на 71,8% или 38 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сумма задолженность по зарплатам в России за последние полтора года выросла в два раза.

При этом 4 июля вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России в настоящее время нет роста задолженностей по зарплатам. В частности, она сказала, что в настоящее время «ситуация стабильная, у нас есть задолженность, но она не растет».

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что для понимания ситуации необходимо рассмотреть широкий временной отрезок. Так, в частности, на 1 января 2015 года суммарная задолженность по зарплате составила 2 млрд 6 млн рублей, а на 1 июня 2016 — уже 4 млрд 4 млн рублей.