Рим, 14 июля, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Представители ВМС Италии говорят, что число погибших в результате кораблекрушения мигрантов с апреля 2015 года может достигнуть 700, передает The Associated Press.

Спасательные жилеты

Адмирал Никола де Феличе в интервью AP говорит, что судебно-медицинские эксперты насчитали останки 458 людей, утонувших в Средиземном море. Ранее медики обнаружили 217 тел.

На идентификацию личностей погибших потребуются месяцы, отметил де Феличе. «Число жертв, вероятно, будет выше», чем 675, добавил он.

Оставшиеся в живых после кораблекрушения 18 апреля 2015 утверждают, что на борту корабля было 700−800 человек. Из них выжили лишь 28.