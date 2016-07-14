Москва, 14 июля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 июля, провел встречу с руководителями фракций Государственной Думы.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководителями парламентских фракций

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь на встрече шла о предстоящих выборах. По мнению Владимира Путина, «возвращение к смешанной избирательной системе будет способствовать приходу в Госдуму эффективных людей».

«Мы вернулись к смешанной системе, что тоже, на мой взгляд, должно обострить, в хорошем смысле слова, конкурентную борьбу», — сказал президент.

«Очень рассчитываю, что именно эта конкуренция политическая будет способствовать приходу в Госдуму, парламент деятельных, эффективных, заинтересованных в конечном результате людей», — заявил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе встречи отметил: «Главным направлением, по нашему общему мнению, является исполнение принятых социально значимых законов. В частности, это касается изменений закона о торговле. Вы хорошо знаете эту тему, занимались ей еще в кризисные 2008−2009 годы. Но время идет, и с учетом необходимости поддерживать отечественного производителя и обеспечивать население качественными и доступными товарами, требуются коррективы. Ваше поручение выполнено — в весеннюю сессию принят закон, который, в том числе, ограничивает размер вознаграждения сетей 5% от цены приобретенных продовольственных товаров (было 10%)».

«Сегодня на встречах с избирателями поступает информация, что предусмотренные законом жесткие ограничения сети пытаются обойти: к примеру, назвать сборы по-другому, включить их в цену товара, а по сути — оставить все, как было. Поэтому данный вопрос мы возьмем на особый контроль, — продолжил парламентарий.

«Идя навстречу требованиям общественности, большое внимание в минувшую сессию уделялось совершенствованию экологического законодательства. Приняты законы, направленные на сохранение и восстановление лесов, улучшение экологии городов, — подчеркнул Владимир Васильев, — в частности, это поправки в Лесной кодекс, упорядочивающие отношения с арендаторами лесов, вступившие в силу 4 июля. Надо сказать, что этот документ принимался нелегко, спасибо вам за поддержку. Ряд лесопромышленников выступили против его положений, касающихся создания реестра недобросовестных арендаторов леса — тех, кто, вопреки обязательствам, не занимается лесовосстановлением, не принимает должных мер защиты от природных пожаров, не восстанавливает разрушенные лесовозами поселковые дороги».

«Данные положения вступают в силу с 1 марта 2017 года, а до этого органы исполнительной власти должны провести работу, чтобы этот реестр — «лист позора» недобросовестных арендаторов — стал стеной, защищающей наши леса от хищнического истребления и бесхозяйственности. Но при этом не использовался как инструмент для недобросовестной конкуренции. Наша партия будет контролировать этот процесс, — дерутат. — Закон «Об охране окружающей среды» в части создания лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов и мегаполисов (так называемый, «Зеленый щит»). Создание подобных зон имеет большое значение для людей, и в соответствии с данным законом, должно идти по инициативе общественных организаций, органов государственной власти или органов местного самоуправления, реализуемой через региональные Общественные палаты. Поэтому важно, чтобы этот процесс не «заморочили» на местах. Здесь также необходим объективный мониторинг».

Владимир Васильев также рассказал, в послании президента была поставлена задача вовлечения в сельхозоборот необрабатываемых земель. В июне законопроект был принят Госдумой и 3 июля президент подписал поправки, уточняющие нормы законодательства об изъятии земель сельскохозяйственного назначения.

«Он открывает новые возможности для увеличения посевных земель, а значит — появления новых рабочих мест и роста благосостояния граждан. Но и здесь необходимо объективное сопровождение процесса реализации закона в жизнь на местах», — подчеркнул Владимир Васильев.

«Наша партия и фракция заинтересованы в том, чтобы принимаемые нами законы работали. По итогам работы в летний период вместе с экспертами нашей партии мы готовы подготовить и доложить результаты мониторинга принятого законодательства и предложения по корректировке выявленных недостатков», — заключил руководитель фракции «Единая Россия» Государственной думе.

В ходе встречи Владимир Васильев попросил Владимира Путина встретиться с экспертами, которые проведут мониторинг принятого VI созывом Государственной думы законодательства.

«Люди ждут реальных действий. В связи с этой работой в предвыборный период и мы, и наши новые коллеги, которые участвуют в выборах впервые, хотели бы на основе мониторинга, на основе работы с экспертами, с общественными организациями иметь возможность, если это позволит график, встречу провести еще раз и посмотреть, что получается, а что не получается».

Глава государства согласился: «Давайте попробуем, почему нет».

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