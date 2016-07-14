Москва, 14 июля, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Биржевые курсы евро и доллара США обновили годовые минимумы. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 14 июля.

ИА REGNUM Доллар-рубль-евро

В ходе торгов евро падал до отметки 69,7825 рублей, что на 98,75 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Это минимальная отметка в этом году. Затем евро стабилизировался на отметке 70 рублей.

Доллар США подешевел до 62,81 рубля. Это на 1,04 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Столько доллар США стоил в середине апреля этого года.

При этом мировые цены на нефть лишь скорректировались после вчерашнего падения и колеблются на уровне $47,23 за баррель североморской Brent.

Биржевые аналитики указывают, что рубль толкает вверх приближение налогового периода, что заставляет компании скупать рубли. Эксперты ожидают, что после завершения налогового периода рубль снова просядет.