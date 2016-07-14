Великий Новгород, 14 июля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. За незаконный выброс загрязняющих веществ в атмосферу Новгородский районный суд приостановил работу газовых котельных в шести районах области. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, суд признал виновным в административном правонарушении по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Михаил Скрипнюк. После дежурства. 1999

Из материалов дела следует, что в мае 2016 года в шести районах Новгородской области котельные, подведомственные этой компании, осуществляли незаконные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения на выброс — срок действия ранее выданных разрешений истёк ещё в 2014 году. Факты нарушений установлены в Старой Руссе, Парфино, Волоте, Шимске, Валдае и Крестцах.

Суд постановил приостановить деятельность котельных на 90 суток. Кроме того, на счет АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» отнесена стоимость экспертизы в сумме около 29 тыс. рублей. «Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Новгородском областном суде», — отметил Таганский.

По его словам, с начала 2016 года Новгородский районный суд рассмотрел материалы трёх аналогичных дел — по всем судом вынесены постановления о назначении административного наказания.