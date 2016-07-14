Москва, 14 июля, 2016, 21:11 — ИА Регнум.



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Предварительные итоги летнего сезона демонстрируют положительную динамику развития внутреннего туризма. Об этом 14 июля заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Предварительные итоги первых летних месяцев туристского сезона 2016 года показали положительную динамику внутрироссийских турпродуктов и высокий уровень загрузки российских курортов», — заявил Сафонов.

«В настоящее время Россия является самым продаваемым турпродуктом внутри страны, обеспечивает до 22 процентов продаж. Это впервые, ранее доля Российской Федерации была значительно ниже», — заметил он.

В рамках развития внутреннего туризма значительную роль сыграло расширение практики реализации пакетных туров, указал глава Ростуризма:

«Если раньше пакетные туры в основном продавались с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, то в этом году география вылетов значительно расширилась: это Екатеринбург, Ижевск, Казань, Уфа, Самара, Нижний Новгород и другие города», — подчеркнул он.

«В основном туристы ранее, выезжая за рубеж, покупали пакетные туры. Теперь эта практика очень широко распространяется по нашей стране», — констатировал Сафонов. По его словам, реализация пакетных туров привела к снижению стоимости внутреннего турпродукта на 20−30 процентов.

Другим важнейшим направлением работы по развитию внутреннего туризма стал запуск «чартерных поездов и чартерных вагонов на юг, что тоже позволило сделать ещё более доступным турпродукт для широких слоёв нашего населения», заметил Сафонов.

«Минимальная цена порядка 15 тысяч рублей на неделю. Пользуется данный турпродукт большой популярностью», — отметил он.

Субъекты Федерации активно предлагают российским туристам различные варианты отдыха, указал глава ведомства.

Так, очень популярным оказался отдых в Крыму: «более 1,5 миллиона человек уже отдохнуло в Крыму, рост более чем на 20 процентов в этом году». Крайне привлекательным для граждан России остается Краснодарский край, в котором отдыхает уже более 4,6 миллионов человек — рост за год составил 7 процентов, указал глава Ростуризма.

Большую роль играют различные альтернативные виды отдыха: так, район Кавказских Минеральных Вод, предлагающийширокий набор санаторно-курортного лечения, показал рост за полугодие на 5 процентов, а в Алтайском крае число туристовсоставило более 700 тысяч человек.

Остаются очень популярны традиционные экскурсионные центры: «это и Москва, и Санкт-Петербург, рост примерно на 6 процентов». Наконец, пользуется большим спросом и Дальний Восток: «распродана полностью, на 100 процентов Камчатка», сказал Сафонов.

При этом возвращение Турции в качестве туристского направления не оказало негативного влияния на российские курорты, а даже наоборот увеличило уровень конкурентности на рынке туристских услуг, подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму:

«Хотел бы сказать, что открытие Турции как туристского направления, как мы считаем, стало серьёзным дополнительным стимулом для российских курортов к повышению качества услуг, которые оказываются российским туристам. Это мгновенно привело к снижению цены, причём и на наших курортах, и на зарубежных курортах это снижение цены уже произошло».

Хотя туропоток из других стран в этом году увеличился на 5 процентов, по некоторым странам наблюдается определенное сокращение числа въездных туристов. Несмотря на это, в целом агентство прогнозирует, что в этом году сохранится положительная динамика внутренних туристских потоков, указал Сафонов:

«Ожидаем увеличение турпотоков примерно на 15 процентов. И считаем очень важным и актуальным дальнейшую модернизацию и строительство туристской инфраструктуры, повышение количества номерного фонда, повышение качества обслуживания наших туристов. Эти все мероприятия реализуются в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма».

«Мы считаем, что повышение качества услуг, внедрение новых турпродуктов, активное продвижение нашего российского турпродукта и внутри страны, и за рубежом будут способствовать усилению положения Российской Федерации на мировом туристском рынке», — заключил он.