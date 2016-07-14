Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 14 июля, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Всё лучшее — детям, решили крымские чиновники и забрали у посёлка городского типа Гурзуф пляж, называемый в народе «Гуровские камни». Береговая полоса, доступная для отдыха местных жителей, вклинивалась в территорию международного детского центра «Артек» и делила его надвое. С таким положением дел администрация детского лагеря была не согласна и отвоевала «Гуровские камни» у Гурзуфского поселкового совета. Теперь местным жителям на пляж ходить практически некуда, в этом году охрана «Артека» пускает их на «Гуровские камни» в последний раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Жители и гости Гурзуфа рискуют остаться без удобного пляжа

«Мы остались без жизненного пространства, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Гурзуфа Юрий Скорик. — Жители посёлка, окруженные всевозможными здравницами — «Артеком» в том числе — остались без зон отдыха. У нас остаётся одна дорога и одна набережная в 150 метров. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас был свой парк, свой пляж, чтобы наши дети и мы никому не мешали, а мы всё чаще слышим, что мы «мешаем» тем, кто развивает здесь курорт для туристов».

Ближайшие пансионаты и санатории также закрывают вход на свои территории, из-за чего проход к морю для местных жителей стал невозможен.

«В Гурзуфе есть поселковый пляж, но он 150 метров. У нас ещё есть один пляж коммунальный под Аю-Дагом (гора — прим. ИА REGNUM ), но «Артек» туда не пропускает людей. Получается на 10 тысяч человек всего 150 метров пляжной зоны?» — констатирует Скорик.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Это проблема не только Гурзуфа, но и многих других населённых пунктов крымского побережья. Так, жители посёлка Олива вообще остались без выхода к морю, когда местный пансионат «Таврия» перешел из рук украинского олигарха Игоря Коломойского в собственность Республики Крым и далее был передан ФСБ. Даже Коломойский людей к морю пускал, но разве возможен компромисс с ФСБ? Так что гурзуфчанам бы радоваться, что хоть что-то у них осталось. Но жители Гурзуфа сами предлагают «Артеку» «подвинуться», чтобы у посёлка был и свой пляж, и даже свой парк.

«Наше предложение сделать следующее: либо Гурзуфу сохранить «Гуровские камни» с прилегающей территорией, где мы разобьём пляж, либо в случае, если это невозможно, передать поселковому совету парк ныне существующего лагеря Кипарисный, который входит в состав «Артека», — заявляет местный житель Юрий Скорик.

Вдвойне обидно жителям Гурзуфа оттого, что часть из них сами в прошлом сотрудники «Артека». Многие хорошо помнят, как начиналась вся эта история с пляжем в 90-х годах прошлого столетия.

«В 1997 году «Артек» попытался, подделав решение поселкового совета и подпись секретаря поселкового совета, сказать, что «Гуровские камни» — территория «Артека», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из жителей Гурзуфа, активно занимающийся отстаиванием своих прав на посещение пляжа. — Было доказано, что подписи поддельные. Затем они оформили «Гуровские камни» в аренду на 15 лет, но даже тогда мы посещали пляж, потому что он был наш — поселкового совета. А «Артек» брал арендную плату с ларьков, которые работали на территории пляжа. При переходе Крыма в состав России, поскольку у Артека было 218 гектаров земли по указу ещё Юлии Тимошенко (премьер-министр Украины в феврале—сентябре 2005 и c декабря 2007 по март 2010 — прим. ИА REGNUM ), а госакта не было (то есть фактические границы были не обозначены — прим. ИА REGNUM ), глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, что у «Артека» 218 гектаров земли. А уж когда стали на местности размечать территорию, то оказалось, что туда вошли и «Гуровские камни», и русское и татарское кладбища, и часть жилфонда Гурзуфа, и даже некоторые коммунальные дороги. То есть фактически пляж перешел «Артеку» в 2015 году в момент оформления госакта».

Владислав Осипов ИА REGNUM

Администрация «Артека» придерживается позиции, что, по соображениям безопасности, пускать на территорию лагеря посторонних нельзя, поэтому местные жители уже получили уведомления, что с сентября 2016 года доступ на территорию пляжа будет закрыт. Более того, источник ИА REGNUM в МЧС сообщил, что детский лагерь планирует ограничить в районе своей береговой линии судоходство. Туристы потеряют доступ к знаменитому гроту Шаляпина и более не смогут пройти между скал-близнецов Адаларов. Только так дети на территории лагеря будут чувствовать себя в безопасности.

«Исходя из требований безопасности, территория «Артека» должна быть замкнутой. В этом году лагерь принимает 30 тыс. детей, и мы не можем рисковать их безопасностью и спокойствием родителей, — пояснил в ответе на запрос ИА REGNUM директор ФГБОУ МДЦ «Артек» Алексей Каспржак. — Никаких действий, нарушающих права жителей Гурзуфа, на территории «Артека» не происходит».

Директор международного детского центра отметил, что два года назад «было оформлено решение правительства Крыма о передаче всех земель территории «Артека» в федеральную собственность».

«Малоэтажное жилье создавалось в «Артеке» как служебное, где до сих пор проживают бывшие сотрудники лагеря и их наследники, не имеющие законного права на его приватизацию. К следующему лету будет закончено строительство дома, куда будут переселены люди. Им предоставляется право быть переселенными и затем приватизировать новое жильё. По поручению правительства, прорабатывается вопрос денежных компенсаций», — сообщил Каспржак.

Также, по его данным, жители Гурзуфа взамен утраченного пляжа получат альтернативный. «К тому моменту, когда доступ к артековскому пляжу будет окончательно закрыт, власти Крыма должны будут приступить к реализации проекта по благоустройству пляжной и парковой территорий, находящихся за пределами «Артека». Данный проект должен быть проработан по поручению правительства РФ в рамках федеральной программы развития внутреннего туризма Крыма», — пояснил руководитель международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак.

Владислав Осипов ИА REGNUM

В министерстве туризма и курортов Крыма корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что отдельной программы по развитию внутреннего туризма Крыма не существует, возможно, имелась в виду Всероссийская федеральная программа по развитию внутреннего туризма.

«Разговоры о благоустройстве набережной Пушкина в Гурзуфе с увеличением мест для отдыха на пляже действительно ведутся, — подтвердил информацию корреспонденту ИА REGNUM председатель администрации Ялты Андрей Ростенко. — Однако до практической реализации далеко, проекта ещё нет и потребуется финансирование из федерального бюджета, у муниципалитета таких денег нет. То есть, может пройти ещё несколько лет».

По словам главы администрации Ялты, при реализации проекта реконструкции набережной в Гурзуфе придётся решить много глобальных проблем, таких, как снос частных строений в 100-метровой прибрежной зоне — при этом придётся оспаривать права собственности на них. Кроме того, нет дороги из восточной части Гурзуфа в западную: по узким местным улочкам городской общественный транспорт не пройдёт, и людям придётся более трёх километров идти к пляжу пешком.

«В случае реконструкции набережной я не знаю, как туда доставку людей организовать, автобусы там не пройдут, пока никто вариантов не предложил. Должностные лица ялтинской администрации решения пока никакого не нашли», — констатировал Андрей Ростенко.

Не верит глава муниципалитета и в то, что жителей восточного Гурзуфа вообще устроит вариант идти за три километра в западный Гурзуф, когда привычный им пляж почти под окнами их домов. Более того, он не уверен, что «реконструированная набережная реально вместит всех желающих-отдыхающих».

«Пока не будет подписано соглашение — какой-то регламентирующий документ со всеми сторонами — федеральным центром, республиканским, муниципалитетом, чётко не обозначена дорожная карта, источники финансирования проекта, не обговорено это с людьми через публичные слушания, закрытие «Гуровских камней» нецелесообразно и невозможно. Там люди очень агрессивно настроены, будет социальный взрыв», — спрогнозировал развитие ситуации Андрей Ростенко.

Рассказать о проблеме посёлка попробовал один из крымских телеканалов. Местные жители вышли дать интервью журналистам на пляж, но в дело вмешалась полиция. Нескольких местных активистов обвинили в организации незаконной акции протеста, составили протокол, дальше суд решит, был ли это митинг и штрафовать ли «организаторов». Журналистов телеканала, по словам жителей Гурзуфа, полиция задержала за съёмку на территории «Артека» без разрешения администрации лагеря, но через три часа съемочную группу отпустили. Репортаж в эфир так и не вышел.