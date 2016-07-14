Вашингтон, 14 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 14 июля, сообщается на официальном сайте комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

В сообщении сказано, что политика США заключается в оказании дальнейшей всеобъемлющей помощи правительству Украины, в частности, в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, а также в сдерживании «российской агрессии» на Украине.

Данная политика подразумевает усилия США и их союзников в введении и поддержании санкций и применению дипломатических мер.

Законопроект, одобренный комитетом проходит как «законопроект о стабильности и демократии на Украине».

Напомним, Запад ввел санкции против России после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. США и их сателлиты утверждают, что Россия вмешивается в украинский конфликт. а Крым был аннексирован. В связи с этим и были введены санкции. Однако, никаких доказательств прямого вмешательства России в гражданскую войну на Украине никто не предоставил, а народы Крыма сами решили вернуться в состав России, высказав свою волю на референдуме.