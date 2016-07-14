Лондон, 14 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Департамент гарантирования экспортных кредитов Великобритании (UKEF) и министерство энергетики Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансирования водных и энергетических проектов.

Hamid Najafi Высеченная в скале Бехистун статуя Геракла. Иран

Церемония подписания состоялась в посольстве Ирана в Лондоне в присутствии министра энергетики ИРИ Хамида Читчяна, иранского временного поверенного в делах, а также британских чиновников.

После подписания соглашения Читчян подчеркнул, что «без заключения Совместного всеобъемлющего плана действий невозможно было бы достигнуть таких соглашений».

«Британские фирмы, страховые и банковские учреждения могут активно инвестировать в большой иранский рынок. Несмотря на определенные успехи в энергетике, отрасль требует серьезных инвестиций. Перед нами стоит задача увеличить мощность на 47−50 тыс. мегаватт в ближайшие пять лет», — приводит слова министра агентство Mehr News.

Вечером 11 июля Хамид Читчян прибыл в Лондон с трехдневным визитом. Главная цель поездки — проведение переговоров по привлечению инвестиций, поиск путей развития сотрудничества в водной и энергетической сферах. UKEF — экспортное кредитное агентство Великобритании, которое предоставляет финансирование и страховую поддержку британским промышленникам.