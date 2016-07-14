Калуга, 14 июля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. 58-летний житель Износковского района Калужской области обвиняется прокурором Обнинска в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба (ч. 1 ст.180 УК РФ).

Фото пресс-службы прокуратуры Калужской области

Как сообщила 14 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, по версии следствия, индивидуальный предприниматель, в нарушение требований Гражданского кодекса РФ, не заключив соглашения с правообладателем ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» об исполь¬зовании принадлежащего ему товарного знака «Coca Cola», в период с ноября по декабрь 2015 года, организовал в помещении по улице Комсомольской Обнинска производство и розлив газированной воды с товарным знаком «Coca Cola» в пластиковые бутылки емкостью 2 литра, с использованием пробок с нанесенным товарным знаком «Coca Cola».

Произведенную продукцию предприниматель продавал неустановленному в ходе дознания лицу, а также хранил в вышеуказанном помещении для дальнейшей реализации и извлечения прибыли. В результате его действий обладателю исключительного права на товарный знак — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Изъятая продукция согласно экспертному заключению соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 180 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.