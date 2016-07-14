Москва, 14 июля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Создание в России сети центров подготовки по наиболее востребованным рабочим профессиям стало одной из тем на совещании у президента Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба Кремля 14 июля, совещание с членами правительства было посвящёно реализации плана действий кабинета министров, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году.

Н. Рябов. Рабочие

На создание первых семи центров из федерального бюджета выделены, по словам президента РФ, весьма солидные средства — 900 миллионов рублей. «Плюс ещё миллиард предполагается из субъектов Федерации. 300 миллионов должны на это направить предприниматели, предпринимательское сообщество», — сказал Путин.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов сообщил, что данная сеть крайне важна как площадка для тренировки национальной сборной по профессиональному мастерству в рамках движения «Молодые профессионалы»: «В каждом межрегиональном центре компетенций будут созданы специальные учебные центры и тренировочный полигон. Они будут оснащены современным оборудованием, на котором будут внедрены современные, передовые отечественные и зарубежные образовательные технологии. Это именно то оборудование, которое используется в международных соревнованиях WorldSkills и которое необходимо для обеспечения мирового уровня подготовки по всем, без исключения, перспективным рабочим профессиям».

Таких центров семь: это такие профессиональные области, как машиностроение и обработка материалов (Свердловская область), автоматизация, радиотехника, электроника (Чувашия), информационные технологии (Татарстан), обслуживание, транспорт и логистика (Ульяновская область), строительство (Московская область), сфера услуг (Тюменская область), инженерные и промышленные технологии (Хабаровский край, в городе Комсомольск-на-Амуре).

По словам министра, наряду с задачей эффективной и быстрой подготовки сборной команды перед этими центрами стоит и задача служить опорными центрами распространения передового опыта, чтобы они превратились в эффективно функционирующие стажировочные площадки для всей системы среднего профессионального образования, распространяя таким образом эти стандарты на всю систему.

Ливанов также отметил, что на базе детского центра «Смена» в Краснодарском крае создаётся Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства, где будут формироваться надпрофессиональные компетенции: это личная эффективность, управление временем, владение иностранным языком, способность работать в команде, творческие способности, психологическая и физическая подготовка и так далее. «И там будут проходить сборы расширенного состава нашей национальной команды, происходить командообразования. Это тоже крайне важный элемент подготовки нашей сборной команды к международным соревнованиям, в том числе к всемирному чемпионату, который в 2019 году пройдёт в Казани», — отметил Ливанов.