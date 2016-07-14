Москва, 14 июля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. В Крыму планируют создать единый информационный портал о жизни еврейских общин, заявил на круглом столе председатель Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов. По его словам, на сайте планируется публиковать новости о жизни евреев на полуострове и истории малоизученных автохтонных народов Крыма — караимов и крымчаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент информпортал находится «на стадии экспертного обсуждения», подчеркнул он, отметив, что проект будет способствовать интеграции народов Крыма в общероссийское культурное пространство. «Ситуация у них сложилась достаточно непростая и необычная для всего нашего постсоветского пространства. Во-первых, после распада СССР значительная часть ервеев Крыма выехала в США и Израиль. С развалом Советского союза исчезла экономомическая база для существования евреев в Крыму. Большинство из них работали на наукоемких производствах и в качестве технической интеллигенции. Фактически эта база исчезла», — сообщил Чернов.

Глава фонда подчеркнул, что в феврале-марте 2016 года был реализован проект «Народы Крыма: взаимопроникновение культур сквозь века», в ходе которого исследовательская группа изучила жизнь еврейских общин полуострова. «Исследования будут продолжаться», — заявил он.

В свою очередь, главный военный рввин Аарон Гуревич отметил актуальность изучения данной темы. «Самоидентификация народов имеет значение не только для их самосознания, но и для правового положения», — сообщил Гуревич. По его мнению, необходимо поддерживать те общины в Крыму, которые несут «просветительскую миссию» и «представляют свои культовые здания для семинаров и общения с молодежью».

О важности и необходимости продолжения исследования заявила и старший научный сотрудник сектора исследований межнациональных и религиозных проблем РИСИ Галина Хизриева. Она отметила, что в Крыму поживает порядка 200 национальностей, культурную самобытность которых необходимо сохранить. Кроме того, она предложила исследовать Крымско-Кавказский и Каспийско-Черноморский регион.

Напомним, с февраля по март 2016 года фондом поддержки еврейской культуры, традиций, образования и науки была организована экспедиция по еврейским, крымчакским и караимским местам Крыма. Среди основных мест визита участников экспедиции — неформальная столица караимов Чуфут-кале, Белогорск (неформальной стоицы крымчаков), Севастополь, Симферополь. Проект реализован на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 1 апреля 2015 года номер 79-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.