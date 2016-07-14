Черкесск, 14 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Добраться с Северного Кавказа в Москву в настоящее время — не проблема. Прошли те времена, когда у авиа‑ и железнодорожных касс стояли толпы народа, а очередь за билетами выстраивалась с ночи. В нынешние времена пассажиру достаточно расставить приоритеты, что для него важнее — добраться до столицы России быстро, получить при этом определенный уровень комфорта, или сэкономить на перелете, потратив на дорогу минимум денежных средств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зал ожидания

Прямые рейсы в Москву есть из аэропортов всех столиц регионов Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Карачаево-Черкесии, которая своего аэровокзала не имеет. Один из старейших аэропортов Северного Кавказа расположен в городе Минеральные Воды. Недостатка в количестве рейсов отсюда до Москвы нет — в расписании 13 вылетов в день. И, в принципе, исходя из своих материальных возможностей, пассажиры могут выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Наиболее дешевые билеты из Минвод в Москву предлагают компании UTair, S7 Airlines, Ural Airlines. Однако есть объяснение такой дешевизне — билеты этих перевозчиков стоимостью от 5,5 тыс. рублей до 7,2 тыс. рублей — невозвратные, и на обмен таких билетов наложен запрет. Купив билет за такую сумму, вы рискуете потерять свои деньги в случае, если поездка неожиданно отменится. Минусом проездных билетов этого ценового сегмента является еще и то, что по ним бесплатно можно провести с собой только ручную кладь. Если у вас с собой багаж весом более 10 кг, то заплатить за него придется отдельно.

Билеты на рейсы в ночное время компаний «Аэрофлот» и «Россия» стоят из Минвод от 8 тыс. рублей. Наиболее востребованные рейсы в дневное время суток этих же компаний в сегменте экономкласса стоят до 12,5 тыс. рублей.

Интересно, что обратные билеты из Москвы в Минеральные Воды по цене несколько отличаются от цен в направлении «туда». Так, самый дешевый билет — невозвратный, без багажа и права на обмен — стоит всего немногим более 5 тыс. рублей, а самый дорогой — от «Аэрофлота» — 15 тыс. рублей.

Что касается направления, наиболее популярного в летнее время, — Сочи, то туда из Минвод летает всего один самолет в день. Билет на него стоит столько же, сколько самый дешевый билет до Москвы — немногим более 5 тыс. рублей. И это, несмотря на то, что до Сочи практически рукой подать — всего 50 минут лету, а до Москвы — 2 часа 10 минут. В Крым можно улететь из Минеральных Вод только с пересадкой. Самый дешевый рейс через Москву стоит 13 645 рублей.

Интересно, что в турецкую Анталию можно улететь из воздушной гавани Кавминвод, заплатив минимальную сумму азербайджанскому аэроперевозчику AZAL 12 137 рублей. Правда, рейс не прямой — с пересадкой в Баку, и весь путь займет у вас около 20 часов. Можно отправиться в Турцию и с российским «Аэрофлотом». Но с двумя пересадками билет на турецкий курорт из Минвод обойдется вам в 37 тыс. рублей, а с одной — в 51 тыс. рублей.

Что касается других субъектов СКФО, то из столицы Кабардино-Балкарии Нальчика в Москву выполняют рейсы две компании — UTair и «Победа». В июле цены на билеты у компании UTair установлены в диапазоне от 6 700 рублей до почти 12 тыс. рублей. А цены на полет от компании «Победа» вполне приемлемые — немногим более 5 тыс. рублей. Но опять же, следует заметить, что ни возврату, ни обмену такие билеты не подлежат.

Почти столько же стоит перелет в июле до столицы России из Махачкалы — от 5 600 рублей у «Победы» до 11 500 рублей у компании «Россия». Из столицы Северной Осетии — Владикавказа до Москвы можно добраться на самолете, купив билет у лоукостера «Победа» за 3 659 рублей. За 3 900 рублей вас довезут до столицы S7 Airlines, за 4 438 рублей — UTair. Однако напомним, билеты у этих компаний невозвратные, за багаж придется доплатить, значит, стоимость перелета для тех, кто путешествует не с одной маленькой сумочкой, которую можно посчитать за ручную кладь, значительно возрастет.

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Из Чечни в Москву осуществляет полеты компания UTair, цены на билеты у которой в зависимости от выбранной даты составляют от 6 100 до 7 157 рублей. Кроме того, выполняет рейсы из Грозного в столицу компания «Нордавиа». Ее билеты обойдутся пассажиру в сумму от 5 тыс. рублей.

Ингушетию и Москву связывают авиаперевозчики «Победа» и UTair с минимальными ценами на билеты в отдельные дни июля от 4 079 до 4 949 рублей. Однако за билеты на тот же рейс UTair, например, 17 июля придется выложить уже 10 832 рубля. Понятно, что компании применяют динамическое ценообразование, но разница в сторону увеличения для пассажиров получается весьма существенная — практически в два раза.

Из столицы Ставрополья в столицу России выполняет рейсы перевозчик UTair. За 6 644 рубля вы сможете купить у них невозвратный и не подлежащий обмену билет, по которому придется доплатить за багаж. Билеты на более демократичных условиях предлагает «Аэрофлот». Но в разное время суток цены на услуги этого перевозчика могут значительно отличаться. Так, например, билет на ночной рейс этой компании на 23 июля стоит 6 500, а на утренний рейс — уже 11 500 рублей.

Меньше всего повезло жителям Карачаево-Черкесии — это единственный субъект на Северном Кавказе, который не имеет своего аэропорта. Чтобы добраться до Москвы самолетом, им приходится пользоваться услугами аэропортов ближайшего соседа — Ставропольского края, преодолевая на такси или автобусе расстояние 94 км до аэропорта в Минеральных Водах или 135 км в Ставрополе.

Отметим, что такая же ситуация в республике и с железнодорожным сообщением. С железнодорожного вокзала столицы региона Черкесска уходит только один вагон электропоезда в день до станции Невинномысская. Как сообщало ИА REGNUM, жители республики неоднократно жаловались на неудобства, которые они испытывают, добираясь из Черкесска в столицу РФ на перекладных. Этот вопрос не первый год поднимает перед руководством РЖД и глава республики Рашид Темрезов.

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