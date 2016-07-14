Вашингтон, 14 июля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Если дипломатия не сможет обеспечить какой-либо ощутимый результат, не исключено, что Азербайджан прибегнет к аналогичной или еще более серьезной военной операции, констатируют специалисты американского аналитического центра Stratfor в статье, опубликованной 13 июня, которую приводит радио «Свобода».

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Аналитический центр уточняет, что переговоры по карабахскому урегулированию продолжаются полным ходом, констатируют специалисты американского аналитического центра Stratfor, указывая на те оптимистичные заявления, которые на этой неделе в Баку сделали министры иностранных дел России и Азербайджана.

«Это, конечно, является хорошим предзнаменованием, однако в условиях отсутствия деталей и действий скептицизм относительно перспектив долгосрочного решения проблемы оправдан», — отмечают американские эксперты в докладе, еще раз подчеркивая, что находившиеся много лет в тупике переговоры активизировались после апрельской войны.

«После событий, произошедших в начале апреля, на военном поле ситуация довольно спокойная. На дипломатической арене, однако, идут активные процессы. Правда, Азербайджан, который не удовлетворен условиями заключенного в 1994 году соглашения, не смог [в апреле] добиться серьезных территориальных успехов, но все же ему удалось застать Армению врасплох и придать новый импульс переговорам», — отмечают эксперты, замечая, что самым видимым результатом переговорного процесса стали ежемесячные встречи президентов Армении и Азербайджана — Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

«Самым важным и влиятельным из международных посредников является Россия. Причина этого кроется не только в наличии в Армении 5-тысячной российской военной базы, но и в том факте, что именно Россия является основным государством, поставляющим Азербайджану вооружение», — подчеркивают специалисты Stratfor, указывая в особенности на заявление, прозвучавшее после встречи в Санкт-Петербурге, о том, что «три президента достигли взаимопонимания».

«Сегодня, однако, неясно, что означает это взаимопонимание и насколько оно близко к окончательному решению вопроса», — отмечается в публикации американского аналитического центра.

«Судя по публикациям местных СМИ и заявлениям российских чиновников, план урегулирования предусматривает поэтапную передачу прилегающих к Нагорному Карабаху семи районов [Азербайджану| при посредничестве российских миротворцев. На пути реализации этого плана, однако есть одна очень серьезная проблема: Армения может воспротивиться перспективе территориальных уступок, желая сохранить свой де-факто политический контроль над Нагорным Карабахом», — отмечают эксперты Stratfor.

«Кроме того, Москва, взявшая на себя роль главного арбитра, в действительности может быть не столь уж заинтересована в разрешении конфликта. Конечно, отправив российских миротворцев в Нагорный Карабах, Москва может обеспечить большее военное присутствие в регионе. С другой стороны, однако, это может сделать российские войска более уязвимыми в плане непосредственного вовлечения в конфликт, к тому же в том регионе, где до сих пор Москва предпочитала избегать размещения своих войск. В подобных условиях для Москвы самым оптимальным может стать сохранение активной дипломатической роли без достижения существенного соглашения [между сторонами]», — пишут специалисты Stratfor.

«Следует, однако, отметить, что в долгосрочной перспективе продолжать вести переговоры, которые не приводят к существенному изменению статус-кво, неправильно. В конце концов, именно отсутствие прогресса в переговорном процессе и привело к апрельским столкновениям, и маловероятно, что Азербайджан потерпит еще один этап бесплодных переговоров, затянувшихся на неопределенное время, — отмечают аналитики Stratfor. — Если дипломатия не сможет обеспечить какой-либо ощутимый результат, не исключено, что Азербайджан прибегнет к аналогичной или еще более серьезной военной операции. Этим обстоятельством, пожалуй, объясняются звучащие со стороны России позитивные заявления и намеки на скорый успех. Но, в конце концов, решение карабахского конфликта требует больше действий, нежели слов».

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