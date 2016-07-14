Москва, 14 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись второго авиаудара стратегической авиации ВКС РФ под объектам террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) в районе сирийского города Пальмира.

Минобороны.рф Бомбардировщик Ту-22м3 ВКС РФ

Ране сегодня стало известно, что шесть бомбардировщиков Ту-22м3 вылетели с аэродрома в РФ и нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии. В результате авиаударов были уничтожены пункт управления и боевой лагерь исламистов, два пункта переработки нефти, а также большое количество живой силы и техники террористов.

Напомним, предыдущий удар был нанесен 12 июля. Тогда был уничтожен крупный полевой лагерь террористов, вместе с множеством единиц военной техники.

Авиаудары стратегической авиации ВКС РФ по ИГ стали ответом на сбитый в районе Пальмиры террористами вертолет Ми-25, с двумя российскими летчиками-инструкторами на борту.