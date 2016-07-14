Париж, 14 июля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд говорит, что введенное в январе после парижских терактов чрезвычайное положение будет снято 26 июля, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

Олланд выступил после того, как принял традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии.

«Мы не можем вечно продлевать чрезвычайное положение. … Есть ли угроза? Да», — заявил президент.

Он также сообщил, что Франция направит военных советников в Ирак, чтобы помочь иракским войскам обить город Мосул у боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Олланд также призвал нового британского премьер-министра Терезу Мэй ускорить процедуру по выходу Великобритании из состава Евросоюза.