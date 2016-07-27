Санкт-Петербург, 27 июля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Пять культовых фильмов американского кинорежиссёра Джима Джармуша покажут в Санкт-Петербурге. Сегодня в кинотеатре «Аврора» открывается ретроспективная программа, куда вошли «Мертвец», «Таинственный поезд» и другие классические ленты автора.

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США, Германия, Япония Мистика

Джим Джармуш известен как один из главных представителей американского независимого кинематографа. Его экспериментальные, часто малобюджетные картины представляют собой скорее мозаику из характеров и диалогов, чем стройное повествование. Четырёхкратный обладатель престижных наград Каннского кинофестиваля, премий Европейской киноакадемии и фестиваля «Сандэнс».

Все последние фильмы Джима Джармуша были показаны в Каннах, а драмеди «Патерсон» завоевала наиболее экзотическую награду фестиваля — премию пальмовой собаки.

В программу показов в кинотеатре «Аврора» вошли:

драмеди «Более странно, чем в раю» 1984 — картина в жанре роуд-муви, ставшая для режиссёра стилеобразующей, лауреат фестиваля в Каннах. Скучающие молодые люди Вилли и Эдди — бездельники и игроки. Их жизнь — такая же затхлая помойка, как и квартал Манхеттена, в котором они обитают. Однако в один прекрасный день к Вилли приезжает юная кузина Ева из Венгрии, и постепенно друзья решаются на перемены…;

Цитата из к/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США, Германия Отношения

криминальная драма «Вне закона» 1986 — история о трех сокамерниках, задумавших совершить побег. Действие происходит в Новом Орлеане. Ди-джей Зак, переживающий полосу неудач, соглашается перегнать ворованный автомобиль, чтобы быстро заработать немного денег. К сожалению, его останавливает полиция. В багажнике его машины находят труп. Он попадает в тюрьму. Сутенер Джек, подставленный своим врагом, тоже попадает в руки закона и оказывается в одной камере с Заком. Вскоре в их маленькой камере появляется Роберто, приятный, смешной итальянец, знающий всего несколько фраз по-английски и обожающий американские фильмы. Герои Джармуша — настоящие аутсайдеры, которые отрицают возможность работы с девяти до пяти и даже не пытаются попасть во внутренний круг «своих»;

Цитата из к/ф «Таинственный поезд». Реж. Джим Джармуш. 1989. США, Япония Разговор

драмеди «Таинственный поезд» 1989 — фильм состоит из трёх самостоятельных новелл, действие которых происходит в отеле «Аркадия», Мемфис, штат Теннеси. Герои первой — молодая японская парочка. Казалось бы, тривиальный туризм, но для Джармуша нет ничего более смешного и абсурдного, чем обыденность. Когда в последующих новеллах появляется призрак и начинается пальба, никто уже ничему не удивляется. Режиссёр выкладывает перед зрителем пасьянс из великолепных актеров и как бы случайно попавших в кадр знаменитостей — в объективе Джармуша они всего лишь проходимцы со старого мемфисского вокзала;

Цитата из к/ф «Ночь на Земле». Реж. Джим Джармуш. 1991. Франция-Великобритания-Германия-США-Япония За рулём

драмеди «Ночь на Земле» 1991 — фильм представляет собой пять таксистских историй, грустных и комедийных, случившихся за одну ночь в пяти мегаполисах мира. Каждая имеет свою особенную тему, свойственную месту действия. Так, что такое карьера, выясняется в сердце американской мечты Лос-Анжелесе. Встреча Старого Света с Новым происходит, конечно же, в бурлящем котле Нью-Йорка. О зрении и слепоте лучше всего знают в столице мировой красоты Париже, а вопросы жизни и смерти — в вечном городе Риме. И, наконец, тема заброшенности человека в этот мир нигде не выглядит более убедительно, чем на заснеженных просторах Хельсинки. Пять случайных встреч, великолепный саундтрек от Тома Уэйтса и непередаваемое сочетание юмора и грусти, знакомое всем поклонникам Джармуша;

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США, Германия, Япония В лодке

мистический вестерн «Мертвец» 1995 — одна из самых противоречивых картин режиссёра, не сразу оценённая кинокритиками. Фильм сочетает в себе множество жанров — мистическое роуд-муви, метафизический вестерн, модернистская притча… После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. На протяжении всего фильма герои в пути и постепенно приближаются к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи»…

В кинотеатре «Аврора» показы пройдут в течение пяти дней. Организует проект компания «Иноекино».