Чебоксары, 14 июля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В Чувашии уже на старте предвыборной кампании начали поступить жалобы, выявлена незаконная агитационная продукция, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Пока жалоб не очень много. Пока жалоб меньше 10. Мало, на мой взгляд», — заявил на пресс-конференции сегодня, 14 июля, глава Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков, говоря о нарушениях и жалобах.

ИА REGNUM Попали под раздачу газет

«Грязная» агитация в Новочебоксарске

На старте агитационного периода отличился второй по численности и один из самых протестных городов Чувашии — Новочебоксарск, где была выявлена незаконная агитация против «Справедливой России». Со слов Александра Цветкова, 9 июля поступила жалоба о том, что в городе «распространяется незаконная агитационная продукция, направленная против одной из парламентских партий». Подключили полицию, «были пресечены попытки распространять эти агитационные материалы».

«В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия по выявлению заказчиков, типографии. Мы со своей стороны свою задачу выполнили. Самое главное, что мы сделали — определили, что этот материал является агитационным и что в данном случае имеет место незаконная агитация», — рапортовал глава республиканского ЦИК. И добавил, что до завершения проверки не может «ни опровергнуть, ни подтвердить» версию о том, что это может быть связано с «Единой Россией».

Руководитель Центризбиркома Чувашии также акцентировал внимание на том, что «сейчас очень важно крепко дать по рукам тем, кто пытается этим заниматься, чтобы другим было неповадно»: «Это моя позиция, эту позицию придерживают и правоохранительные органы. Если сразу же пресечь попытки подобной агитации — незаконной, «грязной», другие вряд ли захотят этим заниматься».

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Политическая ирония в том, что листовки посвящены опасным химическим отходам, «отзеркалив» агитационную кампанию самих справороссов 2011 года в Новочебоксарске. Напомним, тогда эсеры учинили пиар-кампанию на грани фола, сея панику и гнев среди населения за счёт домыслов о захоронении химического оружия на строящемся «мусорном» полигоне.

Исчезнувшие баннеры

Одна из «серьёзных» жалоб касалась политической рекламы на щитах и, в частности, баннеров с изображением уже выдвинувшихся кандидатов в депутаты Госдумы — вице-спикера Госсовета, лидера чувашских единороссов Николая Малова и главы Чебоксар Леонида Черкесова.

«Была жалоба на то, что висят портреты кандидатов Черкесова и Малова. По тем объектам, которые были указаны в жалобе, у нас члены рабочей группы проехались, и этих баннеров не обнаружили. То есть эти баннеры были убраны уже в конце июня — начале июля», — сказал Александр Цветков.

Говоря о законности размещения щитов других единороссов, массово появившихся в начале весны, глава регионального Центризбиркома сослался на то, что региональное отделение партии «на сегодняшний день» в выборах депутатов Госсовета не участвует: «И эти люди ещё официально кандидатами в депутаты не являются. Вот с того момента, как партия их выдвинет, начинаются все ограничения с размещением агитационной продукции».

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Как сообщало ИА REGNUM, весной в Чебоксарах и Новочебоксарске рекламный щитовой рынок практически окрасился в цвета символики одной партии, что продолжается по сей день: единороссы поздравляют со всевозможными праздниками, напоминают о существовании своих приёмных, появляясь перед народом в основном дуэтом или трио, реже — соло. Общественники обратили внимание на то, что закон «прямо запрещает использование рекламных конструкций вне агитационного периода», их поддержало УФАС. «За пределами агитационных периодов, предусмотренных избирательным законодательством, размещение на рекламных конструкциях агитационных материалов не допускается», — заявляли тогда антимонопольщики, ссылаясь на Конституцию РФ, закон об основных гарантиях избирательных прав и закон о рекламе.

«Прелесть» двойников

Большой монолог был посвящён появившимся двойникам действующих депутатов, благодаря чему Чувашия замелькала в федеральной повестке предвыборных скандалов. Александр Цветков подчеркнул, что «не совсем правильно» называть данную технологию незаконной и что «формально технология достаточно законна».

«Другое дело, когда с пугающей закономерностью такие кандидаты появляются в округах, где выдвигаются уже действующие депутаты. С одной стороны, понятно, что это не просто так, что кто-то приложил к этому руку. С другой стороны, формально запретить или ограничить избирательные комиссии в данном случае не могут», — подчеркнул глава чувашского ЦИК.

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О «циковских» урнах на праймериз

Глава ЦИК Чувашии не видит «ничего страшного» в использовании на единороссовском праймериз урн и кабинок для голосования, принадлежащих избирательным комиссиям. Даже если организаторы не согласовали это с Центризбиркомом, хотя обязаны это делать: «Не принималось решение, чтобы на праймериз использовалось оборудование избирательных комиссий. Такого решения мы не принимали, разрешения такого не давали».

«Это были единичные случаи, если они были, то есть массового использования не было. Во-вторых, задавались вопросы, насколько это законно, насколько это незаконно. А какой закон нарушили, какое преступление совершено, правонарушение? На сегодняшний день важно, чтобы все ящики были в рабочем состоянии и могли использоваться на предстоящих выборах», — заявил Александр Цветков. По его словам, «вот если сломали, то будут нести ответственность».

Он также напомнил, что «у нас нет единого места для их хранения», они находятся на тех участках, где традиционно проходят выборы. «Честно скажу, я не знаю, что с этими ящиками делают — может, в них картошку хранят. Но самое главное, чтобы этот ящик для голосования стоял на избирательном участке в исправном состоянии. Поэтому тот ажиотаж вокруг того, использовали или не использовали (на праймериз)… даже если использовали, в этом ничего страшного нет», — заявил руководитель ведомства.

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Отметим, накануне чувашское общественное движение «Наблюдатель» опубликовало ответ полиции, которая по итогам проверки установила факт использования на единороссовском праймериз избирательной урны и кабинки для голосования в одной из школ Новочебоксарска, хотя ни ЦИК Чувашии, ни нижестоящие избирательные комиссии не принимали решений по их передаче. При этом ранее был опубликован ответ чувашского Центризбиркома на запрос общественников, где заявлялось, что подтвердить факт использования на праймериз технологического оборудования «не представляется возможным».