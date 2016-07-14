Москва, 14 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с лидерами парламентских партий. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что Путин встретился с Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), а также представителями «Единой России» — Владимиром Васильевым и Сергеем Нарышкиным. Также на встрече присутствовал Вячеслав Володин.

Путин заявил, что введение смешанной системы выборов в Государственную думу должно обострить политическую борьбу на выборах, что в свою очередь способствует выдвижению в Госдуму деятельных, заинтересованных и эффективных людей.

«Мы вернулись к смешанной системе, что тоже, на мой взгляд, должно обострить, в хорошем смысле слова, конкурентную борьбу», — сказал президент.

В конце встречи Миронов попросил Путина принять его лично «минут на 10». Лидер КПРФ Зюганов не мог стерпеть такого аппаратного хода Миронова и также попросил Путина принять его на 10 минут.

«Вместо Джона Керри, с удовольствием», — пошутил президент. Он также добавил, что внутренние государственные вопросы России важнее международных.