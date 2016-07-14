Баку, 14 июля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Украина не признает Нагорный Карабах и приветствует аналогичную позиции Азербайджана по Крыму, заявил в Баку президент Украины Петр Порошенко.

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«Я хочу четко подчеркнуть, что Украина не признает, и не будет принимать соответствующие сертификации документы Нагорного Карабаха, о чем мы говорили, и приветствуем аналогичную позицию Азербайджана по Крыму», — согласно телеканалу «112 Украина», заявил Порошенко.

«Мы договорились согласовывать и координировать наши подходы и расширить взаимодействие в многостороннем формате с учетом членства Украины в СБ ООН. Азербайджан был членом СБ ООН, активно поддерживал Украину и сейчас мы подчеркиваем, что Азербайджан может твердо полагаться и на поддержку Украины в 16−17 годах во время нашего членства в СБ ООН», — отметил президент Украины.