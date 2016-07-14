На теплоснабжение севера Тамбова дополнительно направили 100 млн рублей
Тамбов, 14 июля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Тамбовской областной думы, которое состоялось 14 июля, депутаты согласовали внесение ТОГУП «Единый расчетный центр» 100,5 млн рублей в уставной капитал ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе регионального парламента. Деньги будут направлены на модернизацию системы теплоснабжения севера Тамбова.
«Новые тепловые сети будет прокладывать оператор, половина уставного капитала которого принадлежит «ЕРЦ». Решение о согласовании сделки позволит провести все работы в срок», — говорится в сообщении пресс-службы.
ИА REGNUM напоминает, что такие меры предпринимаются для того, чтобы исключить повторение прошлогодней ситуации, когда жители северной части города мерзли в своих квартирах вплоть до конца октября. Ситуация осложнялась высокой изношенностью теплосетей.
При этом, по данным ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация», всего в городе в замене нуждаются 54% теплосетей, в абсолютных числах — заменить нужно почти 232 км из 429 км.