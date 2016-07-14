Тамбов, 14 июля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Тамбовской областной думы, которое состоялось 14 июля, депутаты согласовали внесение ТОГУП «Единый расчетный центр» 100,5 млн рублей в уставной капитал ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе регионального парламента. Деньги будут направлены на модернизацию системы теплоснабжения севера Тамбова.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«Новые тепловые сети будет прокладывать оператор, половина уставного капитала которого принадлежит «ЕРЦ». Решение о согласовании сделки позволит провести все работы в срок», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что такие меры предпринимаются для того, чтобы исключить повторение прошлогодней ситуации, когда жители северной части города мерзли в своих квартирах вплоть до конца октября. Ситуация осложнялась высокой изношенностью теплосетей.

При этом, по данным ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация», всего в городе в замене нуждаются 54% теплосетей, в абсолютных числах — заменить нужно почти 232 км из 429 км.