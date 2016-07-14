Тбилиси, 14 июля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Варшавский саммит подтвердил, что место Грузии — в рядах активных членов НАТО, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, на проходящей в Батуми 13-й международной конференции «Европейский путь Грузии: стабильность, развитие и многообразие».

Кукрыниксы. «НАТО»

Он заострил внимание на вкладе Грузии в обеспечение международной безопасности и пообещал, что его правительство не пожалеет усилий для дальнейшего продвижения по пути евроатлантической интеграции.

В этом плане премьер отметил важность продолжения реформ и проведения в октябре текущего года свободных и справедливых парламентских выборов.

«В октябре этого года в Грузии будут проведены парламентские выборы. Ожидается, что конкуренция будет бескомпромиссной. Мы с успехом провели свободные президентские и местные выборы и увенчаем этот успешный цикл будущими парламентскими выборами», — подчеркнул Квирикашвили.