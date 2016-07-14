Москва, 14 июля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Возвращение к смешанной избирательной системе будет способствовать приходу в Госдуму эффективных людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством парламентских партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Мы вернулись к смешанной системе, что тоже, на мой взгляд, должно обострить, в хорошем смысле слова, конкурентную борьбу», — сказал президент.

«Очень рассчитываю, что именно эта конкуренция политическая будет способствовать приходу в Госдуму, парламент деятельных, эффективных, заинтересованных в конечном результате людей», — заявил он.