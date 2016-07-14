Рига, 14 июля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. НАТО в диалоге с Россией должен настаивать на своих позициях и сохранять принципиальный прагматизм, заявил руководитель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш, сообщает LETA.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

Он считает, что важно сохранять диалог: «Если определенные вопросы нельзя решить сразу, это не означает, что их нельзя будет решить и в будущем. Лучше сохранить возможность диалога, чем вообще не разговаривать».

Калниньш также напомнил, что НАТО и России не удалось преодолеть глубокие разногласия в украинском вопросе, но, по его мнению, можно говорить о сотрудничестве в связи с конфликтами в Сирии, на Ближнем Востоке.

Напомним, 13 июля после заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь альянса заявил, что сторонам не удалось преодолеть глубокие разногласия в украинском вопросе.