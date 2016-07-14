Киев, 14 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Декоммунизация на Украине идет полным ходом. Сегодня, 14 июля, был переименован город Кировоград и ещё 10 населенных пунктов, которым не посчастливилось носить названия, связанные с советской Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Теперь Кировоград называется Кропивницкий, в честь малороссийского писателя Марка Кропивницкого. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что переименование произведено в рамках ранее принятого на Украине закона о декоммунизации.

Жителей города, как обычно, не спросили. Большинство горожан, кстати, выступали за возвращение дореволюционного названия — Елисаветград, но президент Украины Петр Порошенко после принятия закона о декоммунизации сразу заявил, что ни о каком возвращении имперских названий речи быть не может. Поэтому и будет теперь Кировоград Кропивницким.

«Это победа! Шаг за шагом мы переименовывали города, каждый четверг был чистым четвергом и праздником освобождения от коммунистических городов, и мы фактически этот процесс завершили. Всего переименовали одну тысячу 112 населенных пунктов, сегодня еще 10 мест, а главное — Кировоград, древнее казацкое поселение не может носить ни советское, ни имперское название. И мы можем сказать, что Кировограду — нет, а Кропивницкому — да», — радостно рапортует Парубий.